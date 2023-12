10th floor sa CCMC ipahuman ni Rama

Nisaad si Cebu City Mayor Michael Rama nga mahuman ang ika-10 nga andana sa bag-ong Cebu City Medical Center (CCMC) building sa Peb­rero 2024 nga walay gasto sa Cebu City Government.

“CCMC, 10th floor will be finished by February. We already have the money, money that did not come from City Hall. Pun-an pa sa (with an addition from the) trust fund nga (that is) P20 million. The money that we have is already sacred,” matod ni Rama atol sa flag-raising ceremony sa Lunes, Disyembre 18, 2023, duha ka adlaw sa iyang pag-bot gikan nagbakasyon sa Australia.

Wa hinuon mohatag og dugang detalye si Rama kalabot sa kantidad karon sa pundo nga magamit sa pagpatukod sa 10th floor sa CCMC o sa tinubdan niini.

Matod niya, mahimo pa nilang dugangan ang ilang kasamtangang pundo ngadto sa piho nga kantidad apan wala pa nila ibutyag ang eksaktong numero.

“Kon sultian ta mo, naay maningil dayon. Naa na ang kwarta,” matod ni Rama.

Niadtong Marso ning tuiga, ang special assistant sa mayor nga si Jerone Castillo niingon nga dunay upat ka Filipino private companies ug grupo sa mga Chinese businessmen nga nisaad og dul-an P1 bilyunes nga pundo aron mahuman ang pagtukod sa ikawalo ngadto sa 1Oth nga andana sa CCMC.

Niadtong Abril, ang Siyudad nitukod og investigation committee ug nakadiskubre sa mga depekto sa pagtukod sa bag-ong CCMC building.

Mga bulan human niadto, ang retrofitting ug fixing works gihimo sa mga nangaging contractor sa maong building, sama sa C.E. Padilla Construction Inc., C.B. Garay Philwide Builders, ug M.E. Sicat

Ug sa Hulyo, ang SunStar Cebu nitaho nga si Rama niingon nga gusto niya nga ang CCMC hingpit nang maga­mit sa katapusang quarter sa 2023, nga niingon nga pasalig siya nga tapuson ang kons­truksyon sa dili pa matapos ang iyang termino sa 2025.

Hapit na usa ka dekada, sukad nagsugod ang pagtukod sa bag-ong CCMC building.

Ubos sa pamunoan ni Rama, ang Siyudad nipahigayon og groundbreaking ceremony aron mahatagan og dalan ang katukoran sa bag-ong CCMC niadtong Hulyo 14, 2014.

Ang pagtukod nagsugod niadtong Hulyo 4, 2015, atol sa ikaduhang termino ni Rama isip mayor. Gitukod ang ma­ong tambalanan aron ilisan ang karaang CCMC building nga naguba sa linog sa Central Visayas niadtong 2013.

Sukad niadtong 2015, ang Siyudad migasto og dul-an sa P2 bilyones sa pagtukod sa ospital — P566.085 milyones alang sa Phase 1, P36.33 milyones sa Phase 1.1, P299 milyones sa Phase 2, P99.72 milyones sa Phase 3, ug P907. 99 milyones alang sa Phase 4.

Ang kontrata sa M.E. Sicat Construction Inc., nga nagtrabaho sa ikapito hangtod sa ika-10 nga andana, gitapos kaniadtong Nobiyembre 2022.