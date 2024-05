11-0, tumong sa Beermen

Perpektong rekord sa elimination round maoy tinguha sa San Miguel Beermen sa ilang pagpakigbatok sa Meralco Bolts sa main game karong gabii, Mayo 4, 2024, sa usa ka out-of-town game sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup sa Batangas City Coliseum.

Bitbit ang 10-0 nga rekord, pagkulit og kasaysayan ug dugang kadasig mao ang giapas sa Beermen ning sangkaa gumikan kay nalansang na man nilang daan ang No. 1 nga puwesto nga naghatag kanila og twice-to-beat nga bintaha sa nag-ung-ong na quarter-finals.

“It’s not over yet. We still have the 11th step. It’s not over and I have to downplay it (sweep) because it hasn’t happened yet. If it happens then lucky for us but then we move on to our next ladder,” matod ni Beermen coach Jorge Gallent nga napatik sa www.pba.ph.

Alang sa Bolts, ilahang kinabuhi maoy nakasugal ning sangkaa.

Sa kasamtangan, ang Bolts naggunit og 5-5 nga rekord nga nagpahiluna kanila sa tunga-tungang bahin sa standing.

Kinahanglang modaug ang Bolts ning sangkaa aron makaseguro og luna sa quarter-finals.

Kon mapilde ang Bolts, hayan mabutang sila sa delikadong sitwasyon ug posible pa nga mapusgay ang tanan nilang paglaum.

Sa premirong duwa, magsangka ang parehong wala na’y paglaum nga makaabante nga mao ang Blackwater Bossing ug Phoenix Super LPG Fuel Masters sa Ynares Center sa Pasig City.

Ang Bossing ug Fuel Masters, parehong naghupot og 3-7 nga rekord. / ESL