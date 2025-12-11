11 anyos naligo sa sapa nalumos

Patay ang 11-anyos nga batang lalaki human nalumos samtang naligo sa sapa kauban ang iyang mga higala sa Purok Bagonan, Barangay Taboc, Danao City niadtong alas 3:05 sa hapon sa Martes, Disyembre 9, 2025.
Ang biktima naila nga si Kenzo Iñigo Cane Tano, 11, lumad nga taga Upland, Barangay Poblacion, Danao City.
Base sa imbestigasyon ni Police Master Sgt. Allan E. Virtucio sa Danao City Police Station, si Kenzo nalingaw sa pagduwa ug pagkaligo sa sapa uban sa iyang mga kabanay ug higala.
Matod ni Joan Laum, usa ka saksi, nakita pa niya nga malipayong nagduwa ang bata.
Ang maong sapa adunay lawom nga lim-aw sa tubig. Pipila ka gutlo ang milabay, kalit nga nagkaguliyang ang lugar human gikataho nga nalumos si Kenzo. Daling niresponde ang kapulisan sa Danao City human makadawat sa impormasyon.
Daghang residente sab ang nitabang pagluwas sa bata.
Ang Rescue Team sa City Disaster Risk Reduction Management Office (CDRRMO) sa Danao daling nidala kang Kenzo sa Cebu Provincial Hospital-Danao City aron matambalan.
Apan nakabsan sa kinabuhi ang biktima tungod sa daghang tubig nga iyang nainom, ug nasayran nga dili siya kahibalo molangoy. / GPL