11-anyos naligsan sa dumptruck, namatay

Namatay diha-diha ang usa ka 11-anyos nga batang lalaki human nalatayan sa dump truck samtang siya nag-angkas sa motorsiklo nga gimaneho sa iyang amahan alas 9:45 sa buntag sa Biyernes, Abril 12, 2024 sa national road sa Brgy. Jubay, lungsod sa Liloan, amihanang Sugbo.

Ang biktima giila nga si Johannes Earl G. Dungog, taga sa Brgy. Poblacion, dakbayan sa Lapu-Lapu samtang naangol ang iyang amahan si Rogelio, 53, nag-drive sa motorsiklo.

Gitanggong sa kapulisan si Lemuel Mojillo, 45, minyo, taga Brgy. Lawaan lll, dakbayan sa Talisay, driver sa Howo dumptruck nga nagkarga og anopog.

Si Police Major Eric Gingoyon, hepe sa Liloan Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu, nagkanayon nga ang mga Dungog ingon man ang dumptruck puro padulong sa norte.

Ang dumptruck magkuha unta og anupog sa lungsod sa Carmen.

Ang trak gikan sa outer lane sa karsada, kalit lang niliko sa inner lane hinungdan nga nibangga sa motorsiklo.

Naligsan sa dumptruck ang bata hinungdan sa hinanaling kamatayon niini.

“Ingon sa driver sa dumptruck milihay daw siya sa delivery truck sa LPG. Wala siya kabantay nga naa sab sa kilid ang motorsiklo naigo,” dugang ni Gingoyon. Nakadagan pag pipila ka metros ang track maong nalatayan ang bata.

Ang amahan sa bata gidala sa tambalanan sa ospital sa Lapu-Lapu City.

Sa pagsuwat ning taho wa pa masayri ang iyang kahimtang.

Ang driver sa dumptruck gitanggong sa Liloan Police Station samtang gihikay ang kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury and damage to property. / GPL