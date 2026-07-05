11 bag-ong cell sites gi-activate sa Maribojoc,Antequera sa Bohol

Niabot sa 11 ka bag-ong 4G/LTE cell sites ang gipaandar sa Smart Communications sa mga lungsod sa Maribojoc ug Antequera aron mapalambo ang serbisyo sa komunikasyon ug internet sa maong mga lugar.
Ang maong pagpalapad sa network kabahin sa mas halapad nga paningkamot sa pagpalig-on sa digital connectivity sa mga komunidad ug pagsuporta sa mga inisyatiba sa digitalisasyon sa lokal nga pangagamhanan.
Importante ang papel sa Maribojoc ug Antequera sa ekonomiya ug kultura sa Bohol. Ang Maribojoc nailhan isip sentro sa pangisdaan ug adunay mga destinasyong pang-ekoturismo nga nagpakita sa kaabunda sa mga kapanguhaan sa baybayon ug kabukiran.
Samtang ang Antequera bantog sa industriya sa basket weaving nga maoy tinubdan sa panginabuhian sa daghang pamilya ug nagmintinar sa tradisyonal nga kahanas ug kultura sa lungsod.
Gilauman nga ang mas maayong koneksiyon makatabang sa panginabuhian, turismo, edukasyon, ug pagpangandam sa mga komunidad panahon sa mga emerhensiya ug kalamidad.
“For a long time, connectivity has been a challenge in some parts of these municipalities. With the activation of these new sites, we are enabling our constituents to stay connected, supporting their daily activities, livelihoods, and access to online education for our learners in time for the opening of classes. We thank Smart for supporting our digitalization efforts in the district,” matod ni John Geesnell Yap.
Usa sa mga nakabenepisyo sa maayong serbisyo mao si Monina Dela Cruz, 40 anyos, tag-iya og sari-sari store sa Barangay Bantolinao sa Antequera ug usa ka Smart Ka-partner retailer.
“Because of the improved signal in our area, I now have an additional source of income. I’m thankful for this opportunity and to be able to help my neighbors with their load needs,” matod ni Dela Cruz.
Gipasabot sab niya nga dako ang kamahinungdanon sa kasaligan nga koneksiyon panahon sa mga emerhensiya ug natural nga kalamidad aron masayon ang pagpangayo og tabang, pakigkomunikar sa mga mahal sa kinabuhi, ug pagkuha og importante nga impormasyon.
Si Katherine Bustaliño, usa ka barangay councilor sa Barangay Lagtangan sa Maribojoc, nipadayag sab sa iyang pagpasalamat sa maong proyekto.
“This will greatly benefit our community. Whether for work, school, or business, we can now stay connected more easily through Smart and TNT’s enhanced connectivity and value-packed offers,” matod ni Bustaliño.
Samtang nagpadayon ang pagpalapad sa imprastraktura sa telekomunikasyon sa lalawigan, gilauman nga mas daghang mga komunidad sa Bohol ang makabenepisyo sa mas lig-on ug kasaligan nga serbisyo sa komunikasyon aron masuportahan ang lokal nga ekonomiya, edukasyon, ug paghatag og batakang serbisyo sa mga lumulupyo. / PR