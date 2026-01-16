11 ka bag-ong sakyanan alang sa 11 police stations sa Cebu City

Moabot ngadto sa 11 ka mga bag-ong sakyanan nga unit personnel carrier Toyota Hilux 4x4, upat ka Honda Dirt Bike 150CC, ug mga kahimanan sa komunikasyon ang gi-turn over sa Police Regional Office (PRO) 7 ngadto sa Cebu City Police Office (CCPO) sa Biyernes, Enero 16, 2026.
Ang pagtunol sa maong mga gamit gipangulohan ni PRO 7 Director Police Brigadier General Redrico Maranan uban ni Cebu City Mayor Nestor Archival.
Ang maong mga sakyanan kabahin sa kapin sa 40 ka mga police patrol cars nga gipalit sa Philippine National Police alang sa kapulisan sa tibuok Central Visayas.
Matod ni Maranan nga atol sa iyang pag-request sa Kampo Crame sa mga sakyanan iyang gituyo nga ang labing daghan nga mahatagan mao ang kapulisan sa Siyudad sa Sugbo nga mobalor ang tanan sa P30 milyunes.
Iyang gipasabot nga ang CCPO nanginahanglan og kahimanan sanglit ang Dakbayan sa Sugbo maoy sentro sa tibuok rehiyon 7.
"I see to it that majority of the resources will be put here in Cebu City because this is where it is needed most. Alam natin lahat where Cebu City goes region 7 goes. This is the show window of region 7 that's why we need to have a very-very good police force here to assist our LGU in peace and order concern so that our economy here in region 7 particularly in Cebu City, the tourism will continue to grow with the leadership of our Mayor Nestor Archival," matod ni Maranan.
Ang maong 11 ka police cars ipakatap gikan sa police station 1 ngadto sa police station 11 aron dali na unya ang pagtubag og alarma.
Awhag niya sa mga polis nga maoy mogamit niini nga ampingan ug gamiton lang sa trabaho ug dili usik-usikan ang kuwarta nga gikan sa buhis sa katawhan.
"Let me remind you, these came from the taxes of our people so ingatan natin gamitin natin ng maayos," dugang ni Maranan.
Magamit sab ang maong mga sakyanan sa seguridad sa mga kalihukan sa ASEAN Summit nga mahitabo sa mosunod nga mga adlaw.
Gipasalamatan ni Mayor Archival ang PNP sa gihatag nga sakyanan sa CCPO ug nisaad nga magpadayon ang suporta sa siyudad, ilabi na sa gasoline allowance sa kapulisan.
Matod sa mayor nga ang maong mga sakyanan dako og matabang sa pagmentinar sa kahusay ug
kalinaw sa dakbayan atol sa Sinulog 2026 ug sa ASEAN Summit.
Gibutyag niya nga ang kapulisan sa Siyudad sa Sugbo dunay 13 ka police stations apan kay 11 lang ang nahatag, nisaad ang mayor nga modugang siya og duha ka sakyanan alang sa duha ka police stations nga nahimutang sa bukid nga mao ang Malubog police station ug Adlaon police station. / AYB