11 ka barangay sa Lapu-Lapu City drug-cleared, usa ang drug-free

Sa ilang padayong pagpakigbatok sa illegal nga drugas, gianunsyo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga sa 30 ka mga barangay, 11 niini ang opisyal na nga drug-cleared ug usa ang drug free.

Mao kini ang gibutyag ni Garry Lao, executive director sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention (Closap), sa phone interview sa Sun.Star Cebu sa Dominggo, Septiyembre 15, 2024.

Matod ni Lao nga ang drug-cleared nga mga barangay mao ang Caw-oy, Baring, Tungasan, Tingo, Sabang, Santa Rosa, San Vicente, Caubian, Pangan-an, Subabasbas ug Calawisan.

Ang bugtong drug-free barangay mao ang Caohagan, nga gideklarar nga limpyo sa illegal drugs niadto pang 2019.

Matod ni Lao nga naghuwat pa sila sa resulta sa validation sa laing duha ka barangays nga mao ang Talima ug Ibo.

Sa laing bahin, nagkanayon si Lao nga usa ka hagit kanila ang pagtumaw sa bag-ong mga personalidad nga nalambigit sa drugas.

“When we say "personalities," it’s either the respective barangays have high-value targets or drug users. These new names add to the challenge of keeping up with drug-related issues,” batbat ni Lao.

Gipasabot ni Lao nga ang drug-cleared barangays wala nagpasabot nga hingpit nga na nga wala’y drugas sa maong dapit kon dili, nagtumbok kini nga kinahanglang padayon ang paghimo'g lakang aron mahimo kining drug-free.

Sa drug-free barangay, hingpit nga wala’y kalihukan nga naglambigit sa drugas.

“Our goal is to ensure that all barangays are drug-cleared, but as I mentioned, there's no hurry to declare any barangay drug-cleared. We want to make sure we meet all the necessary requirements and follow the guidelines set by the Regional Oversight Committee for the barangay drug-clearing program,” matod ni Lao./DPC