11 ka mga establisemento 'milapas'

Mokabat sa 11 ka mga establisemento sa lalawigan sa Negros Oriental ug Siquijor giisyuhan sa Department of Trade and Industry (DTI) Central Visayas og notice tungod sa mga nakitang violation o kalapasan sa pagpamaligya.

Sa nasayran, walo ka mga establisimento nga nakalapas sa balaod nagagikan sa Negros Oriental ug tulo kanila gikan sa Siquijor.

Ang DTI mihimo og regional monitoring and enforcement activities sa naasoy’ng mga lalawigan. Ilang gibisita ang hardware stores, appliance stores, service and repair enterprises (SRE) and retailers of medical grade oxygen ug LPGs sa Nobiyembre.

Atol sa pagsusi sa buhatan, nabantayan nga namaligya kini og mga produkto nga way certification sa Philippine Standard (PS) and Import Commodity Clearance (ICC) quality o safety mark.

Hinungdan nga apil sa pag isyu sa mga notices, gipanangtang usab sa DTI ang maong mga produkto gikan sa mga tindahan aron kalikayan nga maablihan sa mga mopalitay.

Ang maong mga establisemento nga naisyuhan og notice of violation (NOV) gimandoan sa pagdangop sa DTI provincial offices sulod sa 48 oras human nadawat ang notice aron maesplikar ang hinungdan ug masuta ang penalty nga gikinahanglang atubangon.