11 ka pamilya sa Basak, Lapu apektado sa sunog

Niulbo ang usa ka sunog sa Sityo Sto. Niño, Barangay Basak, Lapu-Lapu City, sayo sa buntag sa Sabado, Pebrero 28, 2026, nga niresulta sa pagbakwit sa labing minos 11 ka pamilya.
Base sa datos gikan sa City Social Welfare and Development Office (CSWDO) niadtong alas 11 sa buntag, moabot sa 11 ka pamilya o 35 ka indibidwal ang naapektuhan sa maong katalagman.
Matod ni CSWDO Officer-in-Charge Sheila Baylosis, unom ka mga balay ang hingpit nga naugdaw, samtang duha ang partially damaged.
Tulo sab ka mga sharer sa maong mga balay ang naapil sa naapektahan. Aron mapadali ang paghatag og hinabang, ang CSWDO nipahigayon dayon og on-site profiling ug verification sa mga biktima.
Ubos sa programa sa dakbayan, makadawat og P30,000 ang tag-iya sa balay nga hingpit naugdaw, P15,000 ang partially damaged ang panimalay, ug P8,000 ang mga sharer.
Ang sunog nagsugod pasado alas 3 sa kaadlawon ug padayon pa nga giimbestigar.
Sumala ni Baylosis, dunay mga report nga faulty electrical wiring ang hinungdan, apan usa ka lider sa komunidad sa Basak ang nikuwestiyon niini kay ang balay diin giingong nagsugod ang kayo, walay koneksyon sa kuryente.
Sa pagkakaron, pito ka pamilya ang temporaryong nagpuyo sa evacuation center sa Basak Barangay Hall, samtang ang upat nideretso sa ilang mga kabanay.
Ang kagamhanan sa dakbayan nihatag na og pagkaon ingon man mga non-food items ngadto sa mga biktima.
Samtang, usa sab ka pagtu sa tangke sa liquefied petroleum gas (LPG) sa Sityo Seawage, Barangay Pusok ang girespondehan sa mga bombero ug rescue team niadtong Biyernes sa gabii, Pebrero 27, 2026.
Suwerte nga walay nasamdan sa maong insidente bisan pa og duna’y daghang tangke sa LPG nga gitago duol sa mga balay. /DPC