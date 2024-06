11 ka police stations gi-surprise drug test

Gipaubos sa kinalit nga drug test ang 100 ka mga police personnel ug mga non-uniformed personnel sa 11 ka police station sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo, Miyerkules sa buntag Hunyo 26, 2024.

Gipatawag ang ma­ong mga pulis sa Camp Sotero Cabahug, nahimutang sa Cebu City Police Office (CCPO) ug gipaubos dayon sila sa drug test sa PNP Forensic Unit 7.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for administration, ang paglusad sa kinalit nga drug test sa ilang personnel kabahin na kini sa ilang programa nga mao ang internal cleansing.

“Random na siya, kon dili kabalo nga karon ka nga schedule. So, random siya on a certain level.” sumala ni Rafter.

Kon adunay pulis nga masakpan nga magpositibo sa paggamit sa illegal nga drugas, ipaubos da­yon kini sa summary hearing procedure ug dako ang posibilidad nga mataktak kini sa serbisyo.

Gitinguha sa CCPO sa pagpangulo ni Police Col. Ireneo Dalogdog nga ang kapin sa usa ka libo niini ka personnel ang mapaubos sa drug test. / AYB