11 ka police stations ubos sa CCPO hatagan og sakyanan

Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo mohatag na usab og laing brand new nga mga sakyanan ngadto sa Cebu City Police Office (CCPO) aron magamit sa dili pa ang Palarong Pambansa sa Hulyo 2024.

Mismo si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nipahibawo niini ngadto sa mga sakop sa media human sa programa sa pagtimaan sa Adlaw sa Kaugalingnan sa nasod, Miyerkules, Hunyo 12, 2024.

Matod ni Garcia nga niadtong unang command conference niya sa kapulisan sa dakbayan, nihangyo kini nga dugangan ang ilang sakyanan.

Tungod niini, gisanong ni Garcia ang maong hangyo diin apuran niya ang 11 ka police stations og tag usa ka police patrol car.

Gitinguha sa mayor nga atol sa Palarong Pambansa daghang mga polis ang maki­ta sa kadalanan tungod sa gipaabot nga kapin 20,000 ka mga bisita, nga naglakip sa mga atleta, gikan sa tanang mga rehiyon sa Pilipinas.

“These are just demo units in time for the June 12 celebration but essentially it will already look like this..." matod ni Garcia sa pag-apil sa susamang sakyanan sa parada sa Adlaw sa Kaugalingnan .

Nigasto ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo og P8 milyunes sa pagpalit sa 11 ka bag-ong sakyanan nga gikuha sa panudlanan sa Peace and Order Program sa Siyudad.

Tungod sa maong kalamboan, gihangop ni P/Col. Ireneo Dalogdog, hepe sa CCPO, ang ihatag nga sakyanan.

Nagpasalamat siya sa way puas nga suporta sa Kagamhanan sa Dakbayan ngadto sa kapulisan.

Matod ni Dalogdog nga dako kaayo kini og tabang aron magpabilin ang kamalinawon sa dakbayan sa pagpalambo sa police visibility ug nipasalig siya nga ila kining ampingan sa paggamit aron dili dali madaut. / AYB