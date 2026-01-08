11 ka polis sa PRO 7 nakapasar sa Bar

Mapasigarbuhong gipahibalo sa Police Regional Office (PRO) 7 nga 11 sa ilang mga personnel ang nalakip sa 5,594 nga nakapasar sa 2025 Bar Examinations nga gipagawas sa Supreme Court niadtong Miyerkules, Enero 7, 2026.
Sa kapin 11,000 nga nikuha sa tulo ka adlaw nga pasulit niadtong Septiyembre 2025, ang kalampusan niining 11 ka polis naghatag og dugang kalig-on sa legal nga aspeto sa Philippine National Police (PNP).
Ang mga polis nga nahimong abogado makatabang og dako sa organisasyon.
Sila ang mogiya aron maseguro nga ang tanang operasyon sa polis subay sa balaod, husto ang case buildup, ug mapanalipdan ang tawhanong katungod sa mga sibilyan ug sa mga polis mismo.
Ang 11 ka bag-ong abogado nga mga polis sa PRO 7 nga gikan sa Cebu Provincial Police Office (CPPO) mao sila si PLTCOL Jose Arreza Acupinpin, PLTCOL Arnold Ponce Valenzuela, PSSg Socrates Corbita Borinaga, PSSg Eden Pulgo Pepito, ug PSSg Cresenciano Pogado Saladaga Jr.
Gikan sa Cebu City Police Office (CCPO) mao sila si PSSg Jilbert Ybañez Cabajar, PMSg Venerando Dela Cerna Bacalso Jr., ug PSSg Fritz Delos Reyes Torrejos.
Gikan sa Bohol Provincial Police Office (BPPO) mao sila si PMSg Donald Hoybia Curan, PMSg Luigi Anthony Bongalos, ug PSSg Rey Adrian Caputolan Batiansila
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa PRO 7, nipahalipay sa mga nakapasar. / AYB