11 ka stalls sa Bagsakan sa Bogo, nasunog

Dili mominos 11 ka mga gagmayng tindahan o stalls sa Barangay Gairan, dakbayan sa Bogo, ang na­ngasunog, ala 1:08 sa kaadlawon, Dominggo, Oktubre 20, 2024.

Sa pakisusi sa Superbalita Cebu subay sa pasiunang imbestigasyon ni F01 Alvin Boron, imbestigador sa Bureau of Fire Protection (BFP) sa Bogo, ang mga gagmayng tindahan nga gama sa mga kahoy nga gitawag nilang Bagsakan sa ilang mga paninda kon magtabo ug nagdikitdikit.

Sumala ni Boron, ang sunog gipasaka dayon sa first alarm, fire under control sa ala 1:16 sa kaadlawon ug gideklarar nga fire out sa ala 1:24 sa kaadlawon.

Ang sunog nagbilin og danyos nga dili moubos sa P50,000.

Nagpadayon pa ang imbestigasyon sa mga bombero kon unsay hinungdan sa pag-ulbo sa sunog sanglit walay linya sa kuryente ang maong mga stall, sumala sa mga bombero. / DVG