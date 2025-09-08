11 ka sugarol naposasan sa tigbakayan

Onse ka sugarol nga nanigbakay sa Sitio Puntod, Barangay Mambaling sa siyudad sa Sugbo ang naposasan human gironda sa kapulisan alas 4:50 sa Dominggo sa hapon, Septiyembre 7, 2025.
Ang mga nadakpan giila nga silang Leony Javier Lumabit, 52, biyudo, auto mechanic; Hernel Canincia Baclay, 45; Ronilo Rafuela, 37, e-bike driver; Elizondo Unabia Desierto, 36, hotel maintenance; Stephen Bryan Bihagan Baduya, 39, e-bike driver; James Conol Pido, 45; Jose Johnjey Sucano Cenabre, 48, vendor; Jemuel Tabay Dela Cerna, 52; Alberto Amacna Maneja, 46, e-bike driver; Ananias Pacang Valmoria, 68; pulos taga barangay Mambaling, gawas sa e-bike driver nga si Jaydee Abas, 32, nga taga Barangay Duljo Fatima.
Gipahigayon sa mga sakop sa Mambaling Police Station ang ronda human nakadawat og impormasyon gikan sa usa ka residente nga dunay nagpadayon nga tigbakay sa lugar.
Atol sa ronda, naglumbaanay panagan ang mga sugarol apan ang 11 nga naabtan sa kapulisan maoy naposasan.
Gikompiskar sa mga polis ang duha ka manok igtatari dii ang usa niini patay na ug kwarta sa sugal nga moabot sa P1,000.
Sigun sa usa sa mga dinakpan nga dili lang magpaila nga wa sila magtuo nga dakpon tungod kay kanunay na sila nga magtigbakay sa ma-ong lugar.
Kalapasan sa Presidential Decree 1602 kon Anti-Gambling Law ang atubangon nga kaso sa maong mga dinakpan. / AYB