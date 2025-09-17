11 ka Sugboanong kongresista mipaluyo ni Kongresista Dy

Tanang 11 ka magbabalaod gikan sa Cebu mibotar pabor kang Faustino “Bojie” Dy III, ang kongresista sa Ikaunom nga Distrito sa Isabela, isip ika-29 nga speaker sa House of Representatives.
Sa botasyon nga gihimo sa House plenary session niadtong Miyerkules, Septiyembre 17, 2025, ang mosunod nga mga magbabalaod sa Sugbo mibotar og “yes” alang kang Dy, uban sa 240 ka ubang miyembro sa ubos nga kapunongan: Rachel “Cutie” Del Mar (Cebu City, North District), Edu Rama (Cebu City, South District), Junard Chan (Lapu-Lapu City, Lone District), Lolypop Ouano-Dizon (Mandaue City, Lone District), Rhea Mae Gullas (Cebu, 1st District), Edsel Galeos (Cebu, 2nd District), Karen Hope Garcia (Cebu, 3rd District), Sun Shimura (Cebu, 4th District), Duke Frasco (Cebu, 5th District), Daphne Lagon (Cebu, 6th District) ug Patricia Calderon (Cebu, 7th District).
Gawas kanila, ang laing duha ka magbabalaod gikan sa Cebu—si Sonny Lagon (Ako Bisaya Partylist) ug Girlie Veloso (Malasakit@Bayanihan Partylist)—mibotar usab pabor kang Dy.
Nakuha ni Dy ang speakership nga way kaatbang sa kinatibuk-ang 253 ka “yes” nga boto, 28 ang nag-abstain, ug walay “no ” nga boto.
Siya ang napili human sa pag-resign ni kanhi House Speaker Martin Romualdez, ang kongresista sa Unang Distrito sa Leyte.
Sa usa ka pamahayag, si Congressman Duke Frasco nipadayag sa iyang pagsalig sa liderato ni Dy, kinsa iyang gihulagway nga “usa ka tawo nga dunay integridad ug maayong kinaiya.”
Naghinam-hinam siyang ikatrabaho si Dy aron matuki ang importanting mga balaudnon nga makapauswag sa kinabuhi sa mga Pilipino.
Ang pag-usab sa liderato sa Ubos Bay Balauranan nahitabo taliwala sa nagpadayon nga mga isyu ug pasangil sa korapsyon labot sa mga proyekto sa flood control sa tibuok nasod.
Nahitabo usab kini human sa kapin sa usa ka semana nga pag-usab sa liderato sa Senado, nga gipalagpot si Senate President Francis “Chiz” Escudero ug nibalik si Senador Vicente “Tito” Sotto III isip Senate leader.
Sa iyang pakigpulong, si Dy nagpasalamat sa suporta nga gihatag kaniya sa iyang mga kauban sa House.
Bisan pa sa iyang pagduha-duha sa iyang kapabilidad, iya kining gidawat isip usa ka hagit.
Nihangyo usab siya sa mga Pilipino nga mosalig sa iyang liderato sa pagpaningil sa mga sad-an.
“Ako na ang unang magsasabi sa ating mga kababayan: Meron kaming pagkukulang. Kami ay nagpapakumbaba sa inyo, nakikiusap kami na sanay bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na bigyan nyo pa kami ng tyansang makuhang muli ang inyong tiwala. Ako po ay kaisa ng ating mahal na Pangulo sa kanyang layunin na linisin ang pamahalaan upang tayo ay bumangon muli,” matod ni Dy. /