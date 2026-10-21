11 ka tawo ‘nalambigit’ sa pagpalusot sa P3.5B shabu

Hapit na mahuman sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ang pagtigom og ebidensya alang sa kaso mahitungod sa pagsulay sa pagpalusot og 521 ka kilo sa gituohang shabu—nga nagkantidad og P3.54 bilyunes—gikan sa Laos paingon sa Pilipinas.
Sa 11 ka mga indibidwal nga giisip nga “persons of interest” (POIs), pito na ang nitungha atubangan sa mga imbestigador.
Matod ni CIDG Director Maj. Gen. Alexander Morico II atol sa usa ka press conference niadtong Miyerkules, Oktubre 21, 2026, nag-isyu ang ahensiya og mga subpoena ngadto sa 35 ka mga indibidwal may kalabutan sa imbestigasyon.
Sa mga gipatawag, 11 ang giila isip mga POI. Lakip niini mao si kanhi Bangsamoro Transition Authority Parliament Member Edrieza Hadji Nasser Rimbang, kinsa gidudahang maoy nagpundo sa operasyon; ang piloto nga si Rioklyn “Boyet” Toledo, kinsa giingong maoy nag-organisar sa chartered flight gikan sa Malaysia paingon sa Laos; si Police Executive Master Sergeant Aileen Jayne Manalo Mendoza, kinsa giingong maoy naghikay sa landing area alang sa shipment; ug si Abdulkarim Macalatas, ang gituohang consignee o ang tawo nga gipadad-an sa kargamento.
Ang uban pang mga POI mao sila si Abdullah Rimbang Macarimbang, Aldren Nadal Samante, Rudy Isidro, Christian Fabrigas, Hilario de Vera, Rohaniah Rimbang, ug Fahad Mulok Dibarosan—kinsa nasikop didto sa Laos.
Gibutyag ni Morico nga upat sa 11 ka mga POI—lakip na sila si Rimbang, Macalatas, ug Samante—ang wala nituman sa mga subpoena. / TPM