11 na ka lawas naugkat; 110 na ang mga missing

Ang mga rescuer nakaugkat og dugang mga lawas gikan sa naigo sa landslide nga barangay sa Masara sa lungsod sa Maco, Davao de Oro sa Mindanao niadtong Huwebes, Pebrero 8, 2024.

Kini nagdala sa ihap sa namatay ngadto sa 11 samtang ang ihap sa mga nangawala ningsaka ngadto sa 110, matod sa mga opisyal.

Labing menos 31 ka mga residente ang naluwas nga adunay mga samad sa dihang ang pagdahili sa yuta niigo sa gold-mining mountain village niadtong Martes sa gabii, Pebrero 5.

Gipahunong sa kasundalohan, polis ug mga boluntaryo ang ilang pagpangita sa mga nawala sa Huwebes sa hapon tungod sa kahadlok sa dugang nga pagdahili sa yuta ug magsugod sa usa ka “retrieval operation” sa Biyernes, Pebrero 9, matod sa tigpamaba sa probinsiya sa Davao de Oro nga si Edward Macapili pinaagi sa telepono.

“The idea that it will be hard to find more survivors among the missing has been acknowledged,” matod ni Macapili.

Kapin sa 1,165 ka mga pamilya ang gibalhin sa mga evacuation center alang sa ilang kaluwasan, matod sa mga opisyal sa disaster response.

Lakip sa mga nawala mao ang pipila ka mga gold miner nga naghulat sa duha ka mga bus aron papaulion sa dihang ang pagdahili sa yuta miigo ug nalubong ang mga bus, si Macapili miingon.

Daghang mga minero nangambak gikan sa mga bintana o misungasong ug naluwas, siya miingon.

Ang pagbunok sa uwan nga milukop sa bukirang rehiyon sa miaging mga semana nihinay ug arang-arang ang panahon dihang niigo ang landslide. Ang mga linog nakadaot usab sa mga balay ug mga building sa rehiyon sa nanglabay nga mga bulan, matod sa mga opisyal.