111 namatay sa baha sa Metro Cebu

Sa labing uwahi nga ihap sa alas 5:00 sa hapon, Miyerkules, Nobiyembre 5, 2025, niabot ngadto sa 111 ang konpirmadong namatay sa baha nga nibanlas sa nagkadaiyang lokalidad sa Lalawigan sa Sugbo.
Sa giluwatan nga talaan sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) nga ang Lungsod sa Liloan adunay natala nga 35 nga nangamatay base sa social media post ni Mayor Aljew Frasco, Compostela-25, Cebu City-12, Mandaue-12, Danao City-9, Talisay-7, Balamban-6, Asturias-2, Consolacion-1, Bantayan-1 ug Tabogon-1.
Samtang sa mga pabiling wala pa igkita moabot sa siyam. Ang pito nga missing sa Talisay, ug tagsa sa Danao ug Mandaue City.
Niadtong sayo sa buntag sa Martes, Nobiyembre 4, ang Bagyong Tino nagdala og daghang uwan nga niresulta sa pagsuyla sa sapa sa Butuanon, Mananga, Cansaga, ug Cotcot.
Tungod niini nalumos ang Dakbayan sa Sugbo, Talisay, Mandaue, ug Lungsod sa Liloan ug Consolacion hinungdan nga kapin sa 100 ang namatay tungod sa kalit nga pagsaka sa baha.
Nakapaisa sa kilay sa publiko ang maong katalagman human nga ang Department of Public Works and Highways (DPWH) nipatuman og 179 mga flood control project sa nahisgutang mga sapa gikan sa tuig 2016 ngadto na sa 2026 nga mokabat sa kinatibuk-ang P17.44 bilyunes.
Ang mga Sugboanon naningil tungod sa matod pa bulilyaso nga flood control project sa maong mga sapa.
FLOOD CONTROL
Nasayran nga ang Butuanon River nga nitadlas sa Cebu City lahos sa Mandaue ang adunay labing dako nga budget nga gigahin sa flood control nga moabot ngadto sa P11.10 bilyunes.
Ang maong proyekto nga gitrabaho 2016 ngadto 2025 gidumala sa sa BNR Construction & Development Corp., Quirante Construction Corp. ug ZLREJ Trading & Construction Corp.
Apan niadtong Martes pagkusokuso sa bagyo, nisuyla ang Butuanon River nga nakaapekto sa Umapad, Paknaan ug ubang bahin sa Mandaue City.
Samtang sa Cebu City, ang Barangay Bacayan gibanlas sab ilabi na ang mga residente sa Villa del Rio Subdivision.
Sa habig sa sapa sa Mananga nga nahimutang sa Talisay ug Cebu City adunay gitagana nga P2.39 bilyunes nga rehabilitation ug structural protection nga gidumala sa QM Builders ug Quirante Construction Corp.
Ang sa Cotcot River nga nitadlas sa Liloan ug Compostela adunay P268.5 milyunes nga flood mitigation structures. Sa Cansaga River sa Consolacion ug Mandaue moabot ngadto sa P312 milyunes nga infrastructure work nga naglakip sa revetment ug channel improvement sa maong sapa. / EHP, JJL, CDF