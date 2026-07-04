112 ka properties apektado sa Marigondon Flyover Proj.

Nagpabilin nga pending ang Right-of-Way (ROW) acquisition alang sa Marigondon Flyover Project sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, diin 112 ka mga propedad ang giila nga maapektuhan ug ipailawom sa expropriation proceedings.
Ang maong hisgutanan natuki sa usa ka coordination meeting niadtong Miyerkules, Hulyo 1, 2026, tali sa Kagamhanan sa Dakbayan ug mga opisyal sa Department of Public Works and Highways (DPWH) 7 ug Department of Environment and Natural Resources (DENR) 7.
Ang tigom nagpunting sa kahimtang sa mga dagkong proyekto sa imprastraktura subay sa mga circumferential road, lakip na ang proyekto sa flyover, ug ang mga kinahanglanon aron mapadayon ang pagpatuman niini.
Matod ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan, ang agenda naglakip sa mga diskusyon sa ROW acquisition ug mga kinahanglanon sa paghawan sa site alang sa proyekto sa flyover.
Atol sa tigom, pormal nga nangayo og tabang ang DPWH 7 sa Kagamhanan sa Dakbayan sa pagkuha og mga kopya sa tax declaration sa 112 ka mga naapektuhang kabtangan aron mapadali ang proseso sa expropriation.
Gitataw ni Chan nga ang mga tag-iya sa yuta tabangan sa pagkuha og updated nga tax declaration ubos sa ilang mga ngalan, subay sa Republic Act 12289, o ang Right-of-Way Law.
Dugang niya, ang Kagamhanan sa Dakbayan mopahigayon usab og buwag nga dayalogo uban sa mga naapektuhang stakeholders aron tubagon ang mga kabalaka ug hisgutan ang proseso sa negosasyon.
Si Lone District Rep. Junard “Ahong” Chan nihangyo sa mga opisyal sa barangay nga tabangan ang negosasyon sa mga tag-iya sa kabtangan aron mapadali ang pagpatuman sa proyekto.
Nimando ang kongresista sa pag-organisar og forum uban sa mga naapektuhang tag-iya sa yuta.
Ang proyekto sa Marigondon flyover usa sa mga prayoridad nga inisyatiba sa Kagamhanan sa Dakbayan alang sa pagpalambo sa trapiko nga gitumong sa pagsulbad sa kahuot, dungan sa pagpadako sa Subabasbas-Marigondon Road corridor aron madugangan ang kapasidad sa dalan.
Gipasabot usab sa mayor ang kamahinungdanon sa transparency ug ang tukmang panahon sa paghuman sa mga proyekto, ilabi na nga nagsugod na ang ting-ulan.
“These projects form part of the city’s continuing efforts to improve transport efficiency, expand public infrastructure, and address the demands of sustained urban growth,” matod ni Mayor Chan.
Gawas sa mga proyekto sa dalan, gihisgutan usab sa mga opisyal ang gisugyot nga pagtukod og athletic oval ug grandstand sa Looc National High School.
Ang proyekto nagpadayon na, uban ang mga paningkamot nga masulbad ang nahabilin nga mga isyo sa ROW aron mapadali ang pagpatuman niini. / DPC