113 ka kahon nga peke nga seasoning granules, sakmit

Lima ka tawo ang nadakpan sa gilusad nga entrapment operation sa Criminal Investigation and Detection Group-Mandaue City Field Unit (CIDG-MCFU), uban sa Regional Special Operations Team-Regional Field Unit 7, Regional Intelligence Unit 7 Metro Cebu, ug mga representante sa Nestlé Philippines Inc., sa pasangil nga namaligya’g counterfeit nga all-in-one seasoning.
Ang maong operasyon gihimo sa Zuelig Avenue, Barangay Subangdako, Mandaue City niadtong alas 7:30 sa gabii, Sabado, Hulyo 4, 2026.
Ang mga nadakpan giila lamang sa mga awtoridad nga sila si alyas Erwin, 50, negosyante, taga Barangay Gun-ob, Lapu-Lapu City; alyas Charina, 51, vendor, taga Barangay Basak-Tamiya, Lapu-Lapu City; alyas Janessah, taga Barangay Day-as, Cordova; alyas Anthony, 56, taga Marawi City; ug alyas Eddie, 63, residente sa Basak-Tamiya, Lapu-Lapu City.
Nasakmit sa mga operatiba ang 113 ka kahon sa giingong peke nga inila nga seasoning granules nga gikarga sa L300 delivery van.
Wala pa matino ang kinatibuk-ang kantidad sa mga nasakmit nga produkto.
Sumala sa CIDG, nagsugod ang operasyon human makadawat sila og reklamo gikan sa Nestlé Philippines Inc. bahin sa giingong pagbaligya og mga peke nga seasoning nga naggamit sa trademark ug ubang protected intellectual property rights sa kompanya.
Sa gihimo nga site inspection ug authentication gipangulohan sa abogado sa kompaniya nasuta nga ang packaging, labeling, kalidad sa imprinta, security features, product identification markings, ug uban pang mga feature sa produkto nagpakita nga mga counterfeit ug walay pagtugot gikan sa kompanya. / AYB