117 ka tawo nawad-an og balay, sunog sa Duljo Fatima

Naugdaw ang 15 ka mga balay samtang duha ang nakan-an sa sunog sa Sitio Mayflower, Barangay Duljo Fatima, Dakbyan sa Sugbo, mga ala 1:00 pasado sa kadlawon niadtong Sabado, Disyembre 7, 2025.
Kini subay sa inisyal nga report sa Department of Social Welfare and Development (DWS).
Niabot sa 27 ka mga pamilya o 117 ka mga indibidwal, nga naapektuhan sa insidente, ang kasamtangang gipahiluna sa Barangay Duljo Multipurpose Hall.
Matod ni Senior Fire Officer 3 Wendell Villanueva sa Cebu City Fire Station, nga tungod sa kahagip-ot sa dalan sa maong dapit, naglisod ang kabomberuhan sa pagpawong dayon sa sunog, nga giisa 3rd alarm, mga ala 1:26 sa kadlawon.
“Hagip-ot ang dalan unya densely populated ang area. Maayo gani kay ang ubang balay naay firewall. Interior nga bahin pa gyud ang origin sa fire,” asoy ni Villanueva.
Nadawat sa kabomberohan ang taho mga ala 1:04 sa kadlawon ug naabot dayon sila sa maong dapit paglabay sa unom ka mga minutos aron kombatihon ang nagdilaab nga kayo.
Sa imbestigasyon sa Bureau of Fire Protection kun BFP, nagsugod ang maong kayo sa balay nga gipanag-iya ni Mario Enriquez.
Tungod sa daling pagkatap sa maong kayo, nakaapekto kini sa gilapdon nga 120 sqm sa maong dapit ug nagbilin og danyos nga P180,000.
Nasayran nga ang sunod nakaangol sa usa ka indibidwal.
Nakontrolar kini ala 1:55 sa kadlawon ug hingpit kini nga napawong mga alas 2:13.
Gisuta gihapon sa pagkakaron sa mga kabomberohan ang hinungdan sa maong sunog. / JDG