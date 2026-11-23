Niabot na sa 119 ang namatay tungod sa dengue sa Central Visayas hangtod Nobiyembre 14, 2026, kapin lima ka pilo kon itandi sa 23 ka namatay nga natala sa tibuok tuig sa 2025.
Nagpadayon ang pag-atiman sa mga ospital sa Sugbo sa sobra nga gidaghanon sa mga pasyente tungod sa dengue, trangkaso, ug uban pang mga balatian.
Base sa datos sa Department of Health (DOH) 7, nikabat sa 21,357 ang mga kaso sa dengue sa tibuok rehiyon gikan Enero 1 hangtod Nobiyembre 14, 2026.
Ang Bohol ang adunay labing daghang namatay nga nikabat sa 42, gisundan sa Lalawigan sa Sugbo nga adunay 40.
Kini ang gibutyag ni Dr. Van Phillip Baton, OIC-chief sa DOH 7 Local Health Support Division, atol sa iyang pakighinabi sa mga tigbalita pinaagi sa Zoom niadtong Lunes, Nobiyembre 23.
Gikompirmar sab ni Cebu Provincial Health Officer II Sheila Faciol nga nagpadayon gihapon ang paghuot sa mga provincial hospital tungod sa kadaghan sa mga pasyente.
Gawas sa dengue, nag-atiman sab ang mga pasilidad sa mga pasyenteng adunay trangkaso ug uban pang balatian.
Matod ni Baton, ang gidaghanon sa mga namatay maoy labing dakong gikabalak-an sa DOH tungod kay nilapas na kini pag-ayo sa natala sa miaging tuig.
“Ang atong alarming lang gyud karon is the deaths,” matod ni Baton.
Sa 119 nga namatay sa Central Visayas, 40 niini gikan sa Lalawigan sa Sugbo, nga nakarekord sab og 7,816 ka kaso sa dengue gikan Enero 1 hangtod Nobiyembre 14.
Sa Cebu City, nikabat sa 4,732 ang mga kaso ug 22 ang namatay, samtang ang Lapu-Lapu City adunay 1,968 ka kaso ug walo ang namatay.
Ang Mandaue City nakarekord og 1,218 ka kaso ug pito ang namatay.
Sa Bohol, nikabat sa 5,623 ang mga kaso ug 42 ang namatay, ang labing taas nga gidaghanon sa mga namatay taliwala sa mga lugar nga sakop sa report sa DOH 7. / CDF