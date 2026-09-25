12-anyos gitabangan og kulata sa 11 ka batan-on

Nag-viral sa social media ang post sa usa ka netizen diin gitabangan og kulata ang 12-anyos nga batang lalaki sa 11 ka mga batan-on sa Sityo Mayana, Barangay Cogon Pardo, Dakbayan sa Sugbo niadtong Dominggo sa kaadlawon, Septiyembre 20, 2026.
Makita sa video nga naglingkod lang ang bikitma daplin sa agianan sa maong dapit ug kalit lang nangabot ang grupo sa mga batan-on nga gikan sa laing sityo sa maong barangay ug gipareglahan ang biktima.
Pipila ka segundo ang milabay, nahitabo na dayon ang pagkulata sa biktima.
Gani sigon sa usa sa mga saksi nga gihapak pa og bato ang ulo niini.
Human sa insidente, dali nga nanagan pahilayo sa lugar ang mga batan-on, samtang dali sab nga gitabang sa mga residente ang 12-anyos nga nakaangkon og daghang bun-og sa nawong ug lawas.
Sigon sa tag-iya sa video, nga ang maong bata naghuwat sa iyang anak alang sa ilang praktis sa drum and bugle nga ilang pagabuhaton matag Dominggo.
Gipatawag na ang lima sa 11 ka mga batan-on sa barangay ug giingong nagkasabot na sila sa ginikanan niini ug sa sunod adlaw ipatawag sab ang laing 6 ka mga menor.
Apan ang Cebu City Police Office pinaagi sa hepe niini nga si Police Colonel Ricky Sumalde nimando ni Deputy City Director for Operations Lt. Col. Gerard Ace Pelare nga mohimo og imbestigasyon kalabot sa insidente uban sa Women and Children Protection Desk sa Inayawan Police Station ug sa Department of Social Welfare and Development.
Matod ni Pelare nga iya nang gitawagan ang hepe sa Inayawan Police Station aron mapadali ang imbestigasyon ug pag-ila sa maong mga batan-on. / dugang taho ni ABC