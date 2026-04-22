12-anyos nga lalaki nalanag sa gikao’ng seafood, patay

Nakabsan sa iyang kinabuhi ang 10-anyos nga batang lalaki human gituohang nalanag sa gikaon nga tahong sa usa ka food park sa Lungsod sa Pinamungahan.
Giila ang biktima nga si Nathan Arante Benigay, ang kinamaguwangan sa tulo ka managsuon ug residente sa Purok 3, Barangay Bonbon, Lungsod sa Aloguinsan.
Sumala sa inahan nga si Mercy Benigay, niadtong Sabado sa gabii, Abril 18, 2026, nangaon ang tibuok pamilya sa usa ka food park sa Pinamungahan isip suroy-suroy sa wala pa ang piyesta.
Ni-order sila og pork sisig, sinigang nga pasayan, ug mixed seafoods. Tungod kay paborito ni Nathan ang kinhason, gibanatan niini og kaon ang tahong.
Nakamatikod ang mga ginikanan nga medyo hilaw ang ubang tahong, apan wala nila kini mabadlong sa bata.
“Ang tahong murag hilaw ba, kay pag-abli nako nipilit pa man sa bayanan. Kay og maluto baya na siya, mobuwag baya na sa bayanan. Niya murag baho nga lata,” asoy ni Mercy.
Pagka Dominggo sa kaadlawon, Abril 19, nagsugod na og sakit ang tiyan sa bata samtang ang amahan nga si Mark Benigay, nagsuka na sab og dugo. Pagka Lunes, Abril 20, nagkaluya na ang amahan ug anak tungod sa sige og suka, kalibanga, ug hilanat.
Gidala sa tambalanan ang biktima Martes na sa kaadlawon, Abril 21, apan pasado alas 7:00 sa buntag sa maong adlaw, nabugtuan sa kinabuhi ang 10-anyos nga bata.
Luwas na hinuon sa kakuyaw ang kahimtang sa amahan.
Nagplano ang pamilya nga mopasaka og reklamo batok sa tindahan kon mapamatud-an sa eksaminasyon nga ang tahong gyud ang hinungdan sa kamatayon sa bata.
Si Rodney Cabilla, Technical Manager sa BFAR 7 Laboratory, nipahimangno sa publiko nga kon mokaon og kinhason, mangutana kon asa kini gikan. Susihon kolor ug baho, ug segurohon nga naluto og maayo kay grabe ang epekto sa hilo sa kinhason ngadto sa lawas sa tawo. / JDG