12 ka balay sa Cogon West, Carmen naigo sa sunog

Dose ka panimalay ang naigo sa sunog sa Sityo Saint Martin, Barangay Cogon West, Carmen, Sugbo, diin walo ka balay ang hingpit nga nasunog samtang upat ang partially burned niadtong Lunes sa hapon, Oktubre 26, 2026.
Ang balay ni Joseph Capuyan ang gitumbok nga sinugdanan sa kalayo nga gidudahang nakuryentehan.
Matod ni SF01 Eugene Baldespiñosa, officer-in-charge sa Carmen Fire Station, nadawat nila ang alarma pasado alas-4 sa hapon.
Gisaka dayon sa mga bombero ang fire alarm ngadto sa first alarm alas 4:04 sa hapon ug second alarm alas 4:10.
Gideklarar nga fire under control ang sunog alas 4:30 sa hapon, ug hingpit kining napalong alas 5:18.
Walay naangol sa mga residente ug bombero sa maong insidente, apan nikabat sa P1.2 million ang gibanabanang danyos sa sunog. / PRL