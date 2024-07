12 ka balay sa Lapu-Lapu nasunog; P7.5M danyos

Usa ka sunog miulbo sa Sityo Million Flower, Barangay Looc, Siyudad sa Lapu-Lapu, alas 4:38 sa hapon, Huwebes, Hulyo 25, 2024, diin 12 ka mga balay ang naapektuhan walo niini nangaugdaw.

Atol sa pagkuha ning taho, si F03 Japet B Obiña, fire investigator sa Bureau of Fire and Protection (BFP) sa Lapu-Lapu, wala una nibutyag sa Superbalita Cebu sa hinungdan sa sunog samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon.

Apan, si Obiña nagkanayon nga ilang gibana-bana ang danyos nga mokabat og P7,500,000.

Dugang niya nga ang sunog nagsugod sa balay ni Mary Jane Maco nga gipuy-an ni Jeffrey Ymbong.

Ang sunog giisa sa first alarm sa alas 4:44 sa hapon, second alarm sa alas 4:49 sa hapon ug fire under control sa alas 5:19 sa hapon. Samtang gideklarar nga hingpit nga napawong sa alas 5:35 sa hapon.

Wa pay ihap sa mga pamilya nga napektuhan ug pipila ka indibiduwal, apan way gikataho nga angol o napaso sa maong sunog. / DVG