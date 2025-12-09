12 ka citation tickets naisyu sa Lapu-Lapu batok sa nagsabasaba

Hugot nga gipatuman sa Lapu-Lapu City ang kampanya batok sa kasaba o noise pollution human nakadawat og daghang reklamo gikan sa mga residente ug turista nga natugaw ang pahuway.
Si Mayor Cindi King-Chan, nimando sa kapulisan ug mga opisyal sa barangay nga estriktuhon ang pagpatuman sa mga ordinansa. Sa uwahing operasyon, dose ka tawo ang naisyuhan og citation tickets.
Onse ka motorista ang gipamulta tungod sa paglapas sa “Anti-Bora Bora Ordinance” o ang saba nga tambutso.
Usa ka convenience store sa Mactan ang gipamulta tungod sa saba nga operasyon sa karaoke. Ang multa magsugod sa P1,000 sa una nga kalapasan hangtod P5,000.
Mahimo sab nga kumpiskahon ang lisensya, i-impound ang motor, o mapriso ang drayber sa mga sunod nga kalapasan.
Mahimong kumpiskahon ang mga ekipo o pasirad-an ang establisemento kon magsige og lapas sa oras nga padayong magkaraoke. / DPC