12 ka dump trucks gihatag sa mga barangay sa Cebu City

Dose ka barangay sa Dakbayan sa Sugbo ang nakadawat og mga brand-new nga dump trucks aron mapalig-on ang ilang koleksyon sa basura.
Giklaro ni Mayor Nestor Archival nga ang maong proyekto, nga mokantidad og dul-an sa P95 milyones, gipunduhan ubos sa Local Development Fund (LDF) sa niaging administrasyon.
Ang kinatibuk-ang budget alang sa 12 ka dump trucks moabot og P94,946,320 o gibana-bana nga P7 milyones matag unit.
Gipasabot sa mayor nga dili siya ang nag-request niini kondili igo lang niyang gipatuman ang proyekto nga dugay nang naaprobahan.
“This is not my time sa pag-request. Ang budget ani gikan pa sa LDF sa previous administration,” matod pa ni Archival.
Gipasabot sa mayor nga gihatagan lamang ang mga barangay nga ni-apply kaniadto ug kadtong wala pa’y kaugalingong kagamitan sa paghakot og basura.
Ang mga barangay mao ang Duljo Fatima, Mabolo, Labangon, Tinago, Day-as, Kinasang-an, Pahina Central, Basak San Nicolas, Pasil, Guba, Basak Pardo, ug Malubog.
Bisan og natunol na ang mga sakyanan, gipasabot ni Archival nga pa kini sa Cebu City Council alang sa paghimo og Deed of Donation aron pormal nga mabalhin ang pagpanag-iya ngadto sa mga barangay.
Sa higayon nga mabalhin na ang tag-iya, ang mga barangay na ang moabaga sa krudo , rehistro, ug maintenance sa mga sakyanan/
Matod sa mayor, ang mga barangay duna nay gigahin nga budget nga P8.5 milyunes alang niini nga mga galastuhan.
Tumong niining maong lakang nga mapaspasan ang pagkolekta sa basura sa matag komunidad ug dili na magsalig lang sa central collection system sa siyudad.
Gilauman ni Archival nga pinaagi niini, mas mahimong hapsay ug makanunayon ang paghinlo sa mga beneficiary barangays sa mosunod nga mga bulan. / CAV