12 ka fire extinguishers gihatag sa mga residente sa Lupa, Kamputhaw

Isip kabahin sa pagsaulog sa Fire Prevention Month, nanghatag si Cebu City Councilor Harold Go og 12 ka fire extinguishers ngadto sa mga residente sa Sityo Lupa, Barangay Kamputhaw niadtong Miyerkules, Marso 25, 2026.
Gipahimutang ang maong mga kahimanan sa mga strategic nga dapit aron maseguro nga ang matag panimalay duna’y makuha sulod lang sa duha ka minuto nga lakaw kon pananglit duna’y emerhensya.
Sumala ni Go, giuna nila ang Sityo Lupa tungod sa dakong sunog nga nahitabo niadtong 2018 diin dul-an sa 100 ka pamilya ang nawad-an og panimalay.
“We are identifying areas and communities that experienced fires in the past, and these are our priority for fire prevention initiatives,” matod ni Go.
Ubos niini nga inisyatiba, duna’y ipahigayon nga monthly monitoring ang mga opisyal sa barangay aron masusi ang kondisyon ug maseguro ang saktong pagmentinar sa matag fire extinguisher.
Atol sa turnover ceremony, gipahigayon sab ang usa ka demonstrasyon kon unsaon ang saktong paggamit sa fire extinguisher aron mahatagan og igong kahibalo ang mga residente sa pagtubag sa mga sunog.
Naglaom si Go nga pinaagi niini, mas malig-on ang kaandam sa komunidad ug malikayan ang susamang mga trahedya sa umaabot. / CAV