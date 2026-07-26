12 ka Pinoy seafarer nakauli na human giatake ang ilang barko

Napulog-duha ka mga tripulanteng Pilipino ang malampusong nakauli niadtong Biyernes sa gabii, Hulyo 24, 2026, human sa duha ka pag-atake sa ilang barko didto sa Black Sea sayo niining buwana.
Gipahibalo sa Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) ang pag-abot sa 12 ka mga tripulanteng Pilipino didto sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 sakay sa Turkish Airlines Flight TK084.
Sila tripulante sa barkong M/V Gas Aura nga giatake gamit ang mga drone samtang nakaangkla sa Black Sea niadtong Hulyo 12 ug 15. Ang maong barko kaduha naigo sa drone samtang nag-angkorahe sa Black Sea duol sa Kavkaz, Russia.
—"The 12 Filipino seafarers of the M/V Gas Aura are now set to be reunited with their families," matod sa Owwa.
Ang mga pag-atake nakahatag og kadaot sa barko ug nag-aghat gilayon sa pagbakwit sa tanang tripulante, lakip ang duha ka Filipino seafarer, kinsa nakaangkon og mga samad
sa paso.
Sa ilang pag-abot, ang OWWA miingon nga ang namalik nga mga seafarer gihatagan ug post-arrival nga tabang, lakip na ang pagkaon, pinansyal nga suporta, pagpadali sa ilang domestic flights ug land transport, ug temporaryo nga kapuy-an alang niadtong nanginahanglan.
Gitakda usab sila nga hatagan og psychosocial support, reintegration service, livelihood, ug uban pang mga programa nga makatabang kanila pagbangon ug pagsugod pag-usab.
"We want to ensure that every OFW is not only brought back home but also helped to get back on their feet and move forward with their lives," sumala pa sa Owwa.
Una niini, nagtaho ang Department of Migrant Workers (DMW) nga labing menos siyam ka mga barko nga nagdala og 139 ka mga tripulanteng Pilipino ang naapektuhan sa mga pag-atake sa Black Sea.
Sa kinatibuk-ang gidaghanon sa mga tripulanteng Pilipino, matod sa DMW, adunay duha nga namatay, 12 ang naangol, ug usa ang nawala; samtang ang laing 124 luwas ug walay naangkon nga kadaot. / Anton Banal / SunStar Philippines