12 ka Pinoy seamen luwas sa pag-ataki

Kinse ka mga Filipino seafarer nga sakay sa Liber­ian-flagged vessel, Al Jasrah, luwas ug gi-account human kini naigo sa drone missiles sa Bab al Mandeb Strait duol sa Red Sea.

Sa usa ka pahayag, ang Department of Migrant Wor­kers (DMW) miingon nga ang 15 ka Filipino nga tripulante sa Al Jasrah wala maunsa sa pag-ataki sa missile sa mga drone nga giingong gi-or­kestra sa mga rebeldeng Yeme­ni Houthi Biyernes, Disyembre 15, 2023.

“The DMW was informed by the ship’s manning agency and its shipping company that all members of the crew, including 15 Filipino seafarers, are safe and accounted for,” matod ni DMW OIC Undersecretary Hans Leo Cacdac.

Sigon niya nga nihatag siya og mga instruksyon sa Sea-Based Operations Units sa departamento aron padayon nga ma-monitor ang sitwasyon.

Ang opisyal niingon nga iya usab nga gimando ang hugot nga koordinasyon sa manning ug shipping company sa barko aron masiguro ang kaluwasan sa Filipino seafarers.

Gidugang ni Cacdac nga iya usab nga gimandoan ang manning agency nga makigtagbo sa mga pamilya ug kabanay sa mga tripulante ingon man sa DMW aron mahatagan og regular nga update sa ilang kahimtang ug kaluwasan.

Kaniadtong Biyernes, usa ka drone missile ang nakaigo sa usa sa mga barko nga gi-flag sa Liberia, ang Al Jasrah, nga hinungdan sa usa ka kalayo nga sa katapusan napalong.

Ang pag-ataki sa missile nahi­tabo samtang ang barko nag­lawig sa Bab al Mandeb Strait nga nagkonektar sa Red Sea sa Gulf of Aden. / SunStar Philippines