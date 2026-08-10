12 ka sabongero nadakpan sa tigbakay sa Asturias, Oslob

Dose ka mga sabongero ang nadakpan sa managlahing operasyon sa ilegal nga sabong o tigbakay sa Lungsod sa Asturias ug Oslob, Sugbo.
Managsilingan ang na-corner sa kapulisan human gironda ang usa ka tigbakayan alas 10:00 sa buntag, Dominggo, Agusto 9, 2026, sa Sityo Acacia, Barangay Sta. Lucia, Lungsod sa Asturias.
Napusasan si alyas Vincent, 38, minyo, usa ka construction worker; uban sa iyang silingan nga si alyas Ronnie, 60, minyo, usa ka mangingisda kinsa parehong nagpuyo sa maong dapit.
Si Police Captain Jessie Tañola, sa pakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu, nibutyag nga nakadawat sila og report kabahin sa nagpadayong tigbakay sa usa ka hilit nga dapit sa maong barangay. Daling gisuhid sa ilang mga intelligence operative ang dapit ug naaktuhan ang daghang sugarol nga nagmasyada.
Paspas nga gipangsikop sa kapulisan ang mga sugarol, apan nakasibat ang uban niini.
Narekober gikan sa posisyon sa mga dinakpan ang duha ka manok nga samaran, mga buwang, ug P450 nga pusta.
Samtang sa pikas nga bahin, 10 sab ka mga sabongero ang naposasan sa kapulisan human gironda ang laing tigbakayan alas 4:20 sa hapon, Sabado, Agusto 8, 2026, sa Purok Orchard, Barangay Lagundi, Lungsod sa Oslob.
Ang mga nadakpan nag-edad og 26 hangtod 75 anyos ug parehong nagpuyo sa maong dapit.
Narekober gikan sa ilang posisyon ang unom ka manok nga igtatari, usa niini patay na, ug ang pusta nga balor og P3,300.
Ang tanang mga dinakpan mag-atubang og kasong kalapasan sa Presidential Decree 1602 o Illegal Gambling. / GPL