12 ka suspek sa nagkadaiyang krimen sikop sulod sa 24 oras

Nakasikop og 12 ka suspek ang Cebu City Police Office (CCPO) sulod sa 24 oras nga operasyon gikan alas 6 sa buntag niadtong Martes, Oktubre 6, hangtod alas 6 sa buntag niadtong Miyerkules, Oktubre 7, 2026.
Sa maong panahon, wala usab makatala og bisan usa ka kaso sa major index crime ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, lakip na ang murder, homicide, physical injuries, rape, robbery ug carnapping.
Subay niini, gipakusgan pa sa CCPO ang ilang anti-criminality campaign nga niresulta sa pagkasikop sa 12 ka suspek ug pagkasakmit sa 8.45 gramos nga shabu nga adunay standard drug price nga P57,460.
Upat sab ka mga sugarol ang nadakpan ug nakuha gikan kanila ang P1,715 nga kuwarta nga gigamit sa sugal.
Subay sa kamanduan ni Police Colonel Ricky Sumalde, hepe sa CCPO, ug isip kabahin sa gipalig-ong kampanya batok sa mga wanted person, tulo ka Most Wanted Person (MWP) nga naa sa municipal level ang nadakpan tungod sa ilang pending warrant of arrest.
Sa ilang kampanya batok sa loose firearms, duha ka tawo ang nadakpan ug nasakmitan og duha ka .38 caliber nga pistola ug upat ka bala.
Dali sab nga nakaresponde ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa lain-laing mga insidente, lakip na ang pagpanghulga nga gi-post sa usa ka social media account.
Matod ni Sumalde, ang kalinaw ug kahusay usa ka tinabangay nga responsibilidad, hinungdan nga iyang giawhag ang publiko nga magpabiling mabinantayon ug motaho dayon kon adunay kadudahang kalihukan sa ilang lugar.
Gipasabot sab ni Sumalde nga ang presensya sa mga polis sa kadalanan, lakip na ang ilang sunodsunod nga anti-criminality operations, dako og natampo aron mapadayon ang zero major index crime sa Dakbayan sa Sugbo. / AYB