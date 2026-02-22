12 ka tawo sikop sa PDEA

Moabot sa 12 ka mga tawo ang nadakpan sa managlahi nga anti-illegal drug operations ug duha ka pag-serve og search warrant sa mga personnel sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)- 7 niadtong Pebrero 20 ngadto 21 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug Dakbayan sa Sugbo.
Ang labing uwahing operation sa PDEA-Lapu-Lapu City Team ug Station 3 sa Lapu-Lapu City Police Office nahitabo alas 9:10 sa gabii, Sabado, Pebrero 21, diin usa ka drug den ang ilang gibungkag sa Purok Acacia, Barangay Poblacion sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nga niesulta sa pagkasikop sa lima ka mga tawo, usa niini senior citizen.
Si PDEA-7 Director Joel Plaza niila sa nadakpan nga target sa operation ug mao usab ang nagpadagan sa drug den nga mao si alyas Manoy Bords, 64, panday nga nagpuyo ra usab sa maong lugar.
Lakip sa nadakpan ang upat ka mga tawo nga naatlan sa sulod sa drug den nga mao silang alyas Makmak, 29, construction painter, taga Poblacion, Lapu-Lapu City, alyas Vinsoy, 31, taga Basak, Lapu-Lapu, alyas Rence, 18 ug alyas Kyle, 20, nga pulos parking boys nga taga Marigondon, Lapu-Lapu City.
Nasakmit sa mga operatiba ang walo ka mga pakete sa gituohang shabu, nga motimbang og unom ka gramos ug adunay balor nga P40,800.00.
Ang nakuha nga mga ebidensya giduso na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis.
Samtang pito usab ang nadakpan sa PDEA 7 uban sa kapulisan sa laing anti-illegal drug operation ug pag-serve og duha ka search warrants niadtong Biyernes, Pebrero 20.
Alas 10:40 sa gabii, usa ka high value target ang napusasan sa mga sakop sa PDEA 7 Regional Special Enforcement Team (RSET) uban sa Inayawan Police Station atol sa buy bust sa Sitiyo Kaluwasan, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang nadakpan nga si alyas Siyoy, 31, Ebike driver nga nag puyo ra usab sa maong dapit. Nakuha kang Siyoy ang 16 ka mga pakete sa gituohang shabu, nga motimbang sa 57 gramos ug adunay estimated average market value nga P387,600 lakip na ang buy bust money.
Sayo niini sa alas 7:55 sa gabii, ni-serve ang PDEA 7 ug ang PNP Regional Intelligence Unit og search warrant sa usa ka panimalay sa Sitiyo Riverside, Barangay Sambag 2 nga niresulta sa pagkabungkag sa usa ka drug den.
Ang mga nadakpan giila nga silang alyas Lowell, 37, ug ang tulo nga naabtan sa sulod sa drug den nga silang alyas Clark, 23; alyas Chini, 31; ug alyas Noel, 51, nga pulos nagpuyo sa Barangay Sambag 2.
Nakuhaan sila og 11 ka mga pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 11 gramos ug adunay balor nga P74,800 lakip na ang mga drug paraphernalia ug usa ka timbangan.
Pagka-alas 8:10 sa gabii sa susamang dapit, laing drug den ang giserbihan og search warrant sa PDEA nga niresulta sa pagkasikop sa tulo ka mga tawo ug pagkasakmit sa illegal nga drugas.
Nadakpan ang target sa operation nga mao si alyas Ana, 34, ug duha ka tawo nga naabtan nga naghingos og shabu nga silang alyas Engelbert, 44, construction worker ug alyas Edward, 46, construction painter nga pulos taga Sambag 2.
Nasakmit sa PDEA 7 ang 13 ka mga pakete sa shabu nga motimbang sa 15 gramos ug nagkantidad og P102,000, lakip na ang usa ka cellphone ug nakadaiyang drug paraphernalia.
Ang mga suspek giandaman na og kaso sa PDEA 7 ug kasamtangan sila nga gibalhog sa custodial facility sa Sudlon, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo. / AYB