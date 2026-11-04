12 nadakpan sa tigbakayan sa Cambanay, Danao City

Dose ka tawo ang nadakpan sa kapulisan human masakpan nga nagpahigayon og ilegal nga sabong o tigbakay sa Sityo Pangdan, Barangay Cambanay, Dakbayan sa Danao, Cebu niadtong Lunes sa hapon, Nobiyembre 3, 2026.
Sumala sa kapulisan, nadakpan ang grupo sa mga personnel sa Danao City Police Station samtang nagpahigayon og preventive patrol isip kabahin sa ilang kampanya batok sa ilegal nga sugal.
Sa 12 ka nadakpan, usa kanila ang giingong nisukol ug wala motuman sa mando sa mga polis atol sa pagdakop.
Narekober sa mga awtoridad ang P2,300 nga pusta, duha ka bihag ug duha ka tari nga gitaod sa tiil sa mga manok.
Anaa na sa kustodiya sa kapulisan ang 12 ka suspek ug gihulat na ang pagpasaka sa pormal nga mga kaso batok kanila. / ABC / GPL