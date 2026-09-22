12-tonelada’ng basura nakolekta sa coastal cleanup sa Lapu-Lapu

Moabot sa 12 ka tonelada nga basura ang nakolekta sa 15 ka coastal areas sa Dakbayan sa Lapu-Lapu atol sa International Coastal Cleanup (ICC) 2026 niadtong Septiyembre 19, 2026.
Niabot sab sa 6,800 ka volunteers gikan sa lainlaing sektor, lakip ang mga kawani sa gobiyerno, ang niapil sa maong kalihukan.
Gipanghinluan ang mga coastal area sa mainland ug sa mga island barangay sa Olango, lakip ang Pangan-an, Caohagan ug Caubian.
Dili lang sa baybayon gipahigayon ang pagpanglimpyo kondili apil sab ang ilawom sa dagat pinaagi sa underwater cleanup nga gitambungan sa 100 ka volunteer divers pinaagi sa Scubasurero.
Base sa consolidated report sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) Region 7 ug City Environment and Natural Resources Office (Cenro), niabot sa 1,779 ka sako ang nakolekta sa nagkadaiyang matang sa basura.
Labing daghan sa nakolekta ang food wrappers nga niabot sa 12,747 ka buok, gisundan sa 6,841 ka ubang plastic bags ug 6,584 ka plastic grocery bags.
Nakolekta sab ang 5,666 ka plastic beverage bottles, 4,520 ka beverage sachets/pouches, 4,383 ka plastic cups ug plates, ug 3,551 ka plastic bottle caps.
Apil sab sa mga nakolekta ang 3,463 ka plastic food containers, 3,096 ka plastic/foam pieces ug 2,813 ka plastic sachets, lakip ang mga sachet sa detergent ug shampoo.
Ang kadaghan sa nakolektang basura nagpasabot sa padayong hagit sa pagpreserba sa kadagatan ug pagpugong sa plastik ug uban pang basura nga moabot sa mga baybayon. / DPC