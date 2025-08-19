120 ka OFWs nga biktima sa illegal recruitment gipapauli sa Pilipinas

Mokabat sa 120 ka overseas Filipino workers (OFWs) nga ilegal nga gi-recruit aron patrabahuon sa mga scam hubs sa Laos, Cambodia, ug Myanmar ang gipapauli sa Pilipinas.
Kini ang gipahibalo sa Department of Migrant Workers (DMW).
Sa usa ka pamahayag, giingon sa DMW nga ang 120 ka mga OFW nga gi-traffic aron patrabahuon sa online scamming ug cyber-fraud industry bag-o lang na-repatriate o naabot sa nasod.
“Almost half of the number of victims are registered OFWs and were recruited from their job sites through fraudulent online job offers, particularly in the online scamming and cyber-fraud industry,” matod sa DMW.
“Many were promised high-paying jobs but ended up being forced to work under abusive and exploitative conditions,” dugang niini.
Sigon sa departamento, ang tanang OFWs nakadawat og hinanaling pinansyal nga tabang pag-abot nila.
Gi-refer sab sila sa mga ahensiya nga may kalabutan alang sa reintegration assistance ug suporta.
Tungod sa mga peligro nga dala sa illegal recruitment, gipakusgan sa departamento ang ilang pasidaan sa mga gustong
mahimongOFW batok sa mga illegal recruiters ug mga sindikato.
“Ang ginagawa po ng mga human traffickers ay hinihikayat sila online, pinapangakuan ng malaking sahod at benepisyo kaya nai-engganyo silang sumama, only to find out that they will be virtually imprisoned sa mga scam hubs,” sumala ni DMW Assistant Secretary Jerome Alcantara. / Anton Banal / SunStar Philippines