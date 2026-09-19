1,200 ang mipaubos sa CPR training sa Lapu-Lapu

Kapin sa 1,200 ka mga lumulupyo lakip ang mga PWD, senior citizen, ug seafarer ang nakat-on sa hands-only Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) sa Hoops Dome, Brgy. Gun-ob, Lapu-Lapu City niadtong ikaduhang semana sa Septiyembre.
Nilapas sa target nga 1,000 ka tawo ang maong training nga gipahigayon pinaagi sa kolaborasyon sa LGU ug Bell-Kenz Pharma Inc. ubos sa "Sagip CPR" advocacy.
Suma ni Konsehal Emilio Galaroza Jr., tayming ug mahinungdanon kaayo ang maong kaalam aron ang ordinaryong tawo makatabang dayon kon adunay makasugat og cardiac arrest samtang nagpaabot sa responder.
Ang Lapu-Lapu ang ikatulo nga dakbayan sa Lalawigan Sugbo nga nakapahigayon niini sunod sa Cebu City ug Mandaue. / DPC