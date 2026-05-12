124 nasikop sa anti-criminality operations sud sa 10 ka adlaw

Moabot sa 124 ka mga tawo ang nadakpan sa kapulisan sa Probinsiya sa Sugbo atol sa 10 ka adlaw nga pagpatuman sa Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations (Sacleo) gikan Mayo 1 hangtod na sa Mayo 10, 2026, samtang kapin sa 6,000 ka mga nakalapas sa lokal nga ordinansa ang naisyuhan og citation tickets.
Sa napulo ka adlaw nga hugot nga operasyon, sugod alas 12:01 sa kaadlawon sa Mayo 1 hangtod alas 11:59 sa tungang gabii sa Mayo 10, nakalusad ang Cebu Police Provincial Office (CPPO) og 111 ka operasyon batok sa ilegal nga druga, ilegal nga sugal, wanted persons, kampanya batok sa loose firearms, ug subsob nga implementasyon sa Safer Cities Initiative sa gobiyernol.
Sa kampanya batok sa ilegal nga druga, nakalusad ang CPPO og 23 ka operasyon nga niresulta sa pagkadakop sa 28 ka drug personalities, diin 25 niini mga drug pushers ug tulo ka drug users.
Sa maong mga operasyon, nasakmit sa kapulisan ang 20.31 gramos nga gituohang shabu nga adunay standard drug price nga P138,108.
Gipakusgan sab sa kapulisan ang ilang pagpangdakop sa mga wanted persons, diin naka-serve sila og 38 ka warrant of arrest nga niresulta sa pagkadakop sa 35 ka wanted persons, lakip na ang pito ka Most Wanted Persons, atol sa 35 ka managlahing operasyon sa tibuok probinsiya.
Samtang pito ka tawo sab ang napusasan sa kampanya batok sa loose firearms pinaagi sa 16 ka operasyon, lakip ang buy-bust, Oplan Katok, ug pagpatuman sa search warrants batok sa mga tawo nga naghupot og armas nga walay lisensya.
Mokabat sab sa 54 ka mga sugarol ang nadakpan sa kampanya batok sa ilegal nga sugal, ug nasakmit ang P15,815 nga kuwarta gikan sa mga operasyon.
Gipahibalo sab sa CPPO nga nakatala sila og 6,041 ka mga tawo nga nakalapas sa mga ordinansa sa nagkadaiyang local government units atol sa 2,049 ka operasyon, isip kabahin sa hugot nga implementasyon sa Safer Cities Initiative.
Base sa datos sa CPPO, 1,381 niini nasita tungod sa pag-inom og makahubog nga ilimnon sa publikong lugar, 420 ang nakalapas sa smoking ordinance, 340 ang nakit-an nga walay pang-ibabaw nga sanina, 1,001 ka minors ang na-rescue human makaapas sa curfew ordinance, 60 ang nakalapas sa noise ordinance sama sa karaoke ug videoke, samtang 2,639 ang nakalapas sa mga balaod sa trapiko. / AYB