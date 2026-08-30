125 ka baboy gipalusot, gikompiska

Wa nagmalampuson ang suway nga pagpalusot sa 125 ka binuhing baboy gikan sa isla sa Negros human mababagi sa mga polis sa lungsod sa Badian alas 4 sa kaadlawon, Sabado, Agusto 29, 2026 sa kabaybayonan sa Sityo Manay-as, Barangay Lambug.
Ang Badian Municipal Police Station nakadawat og tawag gikan sa usa ka concerned citizen nga nagkanayon nga dunay mga motor banca nga nanunggo sa baybayon sa maong dapit nga gikan sa Negros nga nagdiskarga og mga buhing baboy.
Dali nga miresponde ang mga kapulisan sanglit hugot nga gidili ang pagsulod sa mga baboy sa Sugbo gikan sa laing probinsya tungod sa African Swine Fever (ASF).
Pag-abot sa mga polis ilang naaktohan ang paghakot sa mga baboy gikan sa tulo ka pumpboat aron ikarga sa nagpaabot nga trak de karga.
Nakig-alayon dayon ang kapulisan ni Municipal Livestock Coordinator Philip Joe Castigador ug sa Philippine Coast Guard Sub-station sa maong lungsod alang sa pagkompiskar sa maong mga baboy subay sa kalapasan sa Executive Order 44 nga gipirmahan niadtong Agosto 20 aron i-extend og 45 ka adlaw ang pagdili sa mga baboy gikan sa laing probinsiya.
Ilang gikustodiya ang mga baboy lakip na ang tulo ka motorbanca ug ang truck nga gimaneho ni Arnel Aragones Lobrido, 44, taga Sitio Bog-ot, Barangay Solong-on, lungsod sa La Libertad, Negros Oriental.
Gibutyag ni Lobrido nga ang maong mga baboy iya unta ning ihatod sa dakbayan sa Talisay ug sa siyudad sa Mandaue.
Human sa gihimong imbestigasyon gitakdang dalhon ang tanang baboy sa landfill sa Barangay Talayong sa Badian alang sa pormal nga paghipos niini.
Kini ang ikaduhang higayon karong bulana nga nasita ang usa ka dakong kargamento sa mga baboy. Niadtong Agosto 13, nasita sa mga awtoridad ang 104 ka buhing baboy gikan sa Negros Island sa usa ka pantalan sa Barangay Poblacion.
Ang mga hayop gipatay ug gilubong human kini gitugyan ngadto sa Provincial African Swine Fever Task Force alang sa pagsusi. / AYB