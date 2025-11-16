127 ka 4Ps workers sa CV gitudlon sa bag-ong enhanced SWDI tool

Gisugdan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD)-7 ang upat ka adlaw nga simultaneous training sa Enhanced Social Welfare and Development Indicator (SWDI) Tool alang sa mga field implementer sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) niadtong Nobiyembre 11 hangtod 14, 2025.
Gibanabana nga 127 ka City/Municipal Links (C/MLs), Social Welfare Assistants (SWAs), ug Municipal Roving Bookkeepers (MRBs) gikan sa Cebu Clusters 1, 2, ug 3 ang nisalmot sa maong aktibidad.
Ang training nagtumong sa pag-orient sa mga implementers sa bag-ong components, indicators, ug katuyoan sa enhanced SWDI tool.
Sumala sa DSWD 7, ang Enhanced SWDI adunay daghang kausaban aron mas mosubay sa bag-ong socio-economic conditions sa mga Pilipinong panimalay.
Apil niini ang revised indicators, updated assessment manual ug forms, bag-ong information system, ug mobile-based application nga makatabang sa real-time data collection, monitoring, ug analysis.
Gipahayag sa ahensiya nga importante ang regional rollout karon tungod kay kini mopalapad sa kahibalo ug skills sa mga field worker, ilabi na sa paggamit sa digital tools aron mas hapsay ug tukma ang ilang pag-assess sa 4Ps beneficiaries.
Pinaagi sa enhanced SWDI, gipakita sa DSWD ang ilang padayon nga pagpaningkamot sa data-driven decision-making, aron ang mga interventions mas tukma, mas epektibo, ug mas makaapekto sa kahimtang sa mga benepisyaryo.
Gamiton ang mga makuhang assessment results isip baseline data sa tanang aktibong 4Ps partner-beneficiaries.
Kini magtugot nga ang matag intervention motubag sa tinuod nilang panginahanglan ug motultol kanila sa mas maayong kahimtang ug pagkasinati sa kaugalingong paglambo. / PR