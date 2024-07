129 athletes na-hospital

Ningsaka sa 129 ka student-athletes nga ningkombati sa Palarong Pambansa 2024 ang nahidangat sa Cebu City Medical Center (CCMC).

Sa interbyo sa Sun.Star Cebu sa Biyernes, Hulyo 12, 2023, nagkanayon si CCMC medical director Dr. Peter Mancao nga 23 sa 129 ka student athletes ang na-admit, 11 kanila ang padayon pa nga gitambalan samtang ang uban nakagawas na.

Kadaghanan sa mga na-admit na-diagnose og dengue - usa ka mosquito-borne disease – hinuon nakasinati lang kini og mild symptoms.

Matod ni Mancao nga aduna say nakasinati og pneumonia ug food poisoning, pulos na hinuon natambalan ug nakagawas na sa ospital.

Kabahin sa food poisoning, nagkanayon si Mancao nga isolated case ra kini gumikan kay duha lang ang nakasinati niini.

Sa pagtuo ni Mancao, adunay posibilidad nga nakuha kini tungod sa gipangkaon sa mga atleta sa gawas sa billeting stations.

Nidugang si Mancao nga ang ubang mga atleta posible nga nataptan na og dengue sa wala pa niabot sa Cebu gumikan kay usa ang aduna nay hilanat sa wala pa na-admit.

“You know it takes two to three days to manifest, so most of them or majority kay really got it before the Palaro,” batbat ni Mancao.

Gipasabot ni Mancao nga ang dengue fever usa ka endemic diin puwede kining makuha bisan asa nga dapit sa nasod.

“It will manifest when they got home, when they got it here,” asoy ni Mancao, kinsa nitumbok nga usa sa mga rason niini mao ang panahon sa ting-uwan.

Matod ni Mancao nga ang matag rehiyon adunay kaugalingong medical team gawas sa Cebu City Government ug Palaro medical committee.

Nidugang si Mancao nga aduna say kaso sa mga pagkaangol, pneumonia, tonsillitis, ug labad sa ulo.

“Injuries are all manageable. We have one nasal-bone fracture and we have referred it to the Vicente Sotto (Memorial Medical Center) ENT department,” matod ni Mancao.

Gitambagan ni Mancao ang mga atleta nga iprayoridad ang ilang kaluwasan ug kalimpyo sa ilang palibot.

Gipaneguro niya ang publiko ug pribadong mga ospital sa dakbayan nga andam mohatag og medical assistance sa mga atleta. / via EHP, Rachel Gabiola ug Jobeth Dick Husay, NWSSU Interns