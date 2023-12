12,941 ka FFPs sa DSWD, giayuda sa Madridejos

Nihatag ang Department of Social Welfare and Deve­lopment (DSWD) 7 og 12,941 ka family food packs (FFPs) ngadto sa mga pamilya nga naapektuhan sa dautang panahon sa lungsod sa Mad­ridejos, amihanan sa lalawigan sa Sugbo niadtong Nobiyembre 26 hangtod Disyembre 1, 2023.

Ang mga benepisyaryo kasagaran mga mananagat ug ilang mga pamilya nagpuyo sa kabaybayonan nga mga barangay sa Madridejos, kansang nag-unang panginabuhian naapektuhan sa low-pressure area ug shear line niadtong tunga-tunga sa Nobiyembre.

Base sa DSWD 7’s Disaster Response Operations Monitoring and Information Center Report #6 on the Effects of Low-Pressure Area and Shear Line, nga gimantala niadtong Disyembre 1, ang kinatibuk-ang kantidad sa hinabang nga gihatag niabot sa P8.62 milyunes.

Ang Departamento niha­tag sa FFP nga tabang ngadto sa 14 ka mga barangay sama sa Bunakan, Kangwayan, Kaong­kod, Kodia, Maalat, Malbago, Mancilang, Pili, Poblacion, San Agustin, Tabagak, Talangnan, Tarong, ug Tugas nunot sa augmentation request ug koordinasyon sa local go­vernment unit sa Madridejos isip first responder.

Ang DSWD FFPs gilangkuban sa unom ka kilo nga bugas, upat ka lata sa sardinas, upat ka lata sa corned beef, lima ka sachet sa kape, ug lima ka sachet sa cereal drinks.

Sa laing bahin, ang ahensya nangandam og laing set sa augmentation support pinaagi sa food items alang sa pag-apud-apod sa unang semana sa Disyembre ngadto sa mga pamilyang apektado sa samang weather disturbance sa Pres. Carlos P. Garcia (Pitogo) sa Lalawigan sa Bohol.