12K ka mga drayber nadakpan sa LTO

Daghang mga drayber nga nakahimo og traffic violation sa Central Visayas nasikop sa unang lima ka buwan sa 2024 itandi sa samang panahon sa 2023.

Matod ni Land Transportation Office (LTO) 7 Director Glen Galario, sa kinatibuk-an 12,243 ka mga driver sa mga sakyanan ug motorsiklo ang nadakpan sugod sa Enero hangtod sa Mayo 2024.

Sa susamang panahon sa miaging tuig, 8,914 ka mga drayber ang nasikop.

Matod ni Galario nga kasagaran sa mga kalapasan naglakip sa kapakyas sa pagsul-ob sa gitakda nga seatbelt device alang sa mga pasahero sa atubangan nga lingkuranan, pag-operate nga adunay mga depekto nga piyesa, reckless driving ug pagbaliwala sa traffic signs.

RA 8750

Ang Republic Act 8750, nailhan usab nga Seat Belts Use Act of 1999, nag-ingon nga ang drayber ug mga pasahero (sa likod ug atubangan nga mga pasahero) sa pribado ug publiko nga mga sakyanan gikinahanglan nga mogamit ug magsul-ob sa ilang mga seat belt matag higayon nga sila anaa sa sulod sa sakyanan samtang nag-andar ang makina sa bisan unsang kalsada, dalan ug highway.

Ang balaod nag-ingon usab nga ang usa ka bata nga nag-edad og unom ka tuig o ubos pa dili tugotan nga molingkod sa atubangan nga lingkuranan sa pasahero.

Sa unang kalapasan pamultahon og P1,000; ang ikaduhang kalapasan, P2,000; ug ang ikatulo nga paglapas, P5,000.

Sa matag mosunod nga kalapasan, ang lisensya sa pagmaneho masuspinde sulod sa usa ka semana gikan sa pagbayad sa multa.

Sa talaan sa LTO Driving Fines and Violations, ang pag-operate nga adunay depektusong mga piyesa pamultahon og P5,000; samtang ang reckless driving pamultahon og P2,000 (first offense), P3,000 ug ang suspension sa driver’s license sulod sa tulo ka buwan (second offense) ug multa nga P10,000 ug ang suspension sa driver’s license sulod sa unom ka buwan alang sa ikatulo nga paglapas. / JPS sa uban sa PR