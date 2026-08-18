1.2K ka sako sa basura nakolekta sa Metro Manila human sa baha

Gipahibalo sa Department of Environment and Natural Resources–National Capital Region (DENR-NCR) nga moabot sa 1,255 ka sako sa nagkadaiyang matang sa basura ang nakolekta gikan sa 27 ka cleanup sites sa Metro Manila human sa pagbaha niadtong Lunes, Agusto 17, 2026.
Ang mga sakop sa estero rangers, river warriors, ug ubang organisasyon ubos sa pagdumala sa DENR-NCR ang nihawan sa mga barado nga sapa ug coastal area gikan sa mga nagtipun-og nga basura.
Nahimong epektibo ang 196 ka trash-trap site aron nga dili magkatag ang mga nanglutaw nga basura atol sa pagbaha.
“The trash trap network, permanent and deployable barriers placed at strategic points in drainage channels and esteros, captured a significant share of floating waste before it could move downstream and worsen blockages,” natala sa press release sa DENR-NCR.
Si Environment Secretary Juan Miguel Cuna nagkanayon nga ang subsob nga clearing operations nakatabang nga dili mograbe ang pagbaha ug nipahinumdom nga ang husto nga waste management gikinahanglan aron nga dili mopaingon sa mga agianan sa tubig ang mga basura nga maoy hinungdan sa pagkabara. / PNA