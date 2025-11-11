13 angol, apil ang 3 ka madre sa bangga

Moabot sa 13 ka tawo ang naangol, lakip na ang tulo ka madre ug usa ka magtutudlo human ang usa ka van gibanggaan og taxi alas 4:50 sa kaadlawon niadtong Lunes, Nobiyembre 10, 2025, sa National Highway, Sityo Humayan, Barangay Pangdan, Dakbayan sa Naga.
Ang insidente naglambigit sa usa ka Toyota Hi-ACE Grandia van ug usa ka itom nga Toyota Innova Ogre’s Taxi.
Ang 13 ka naangol nga pulos gidala sa mga tambalanan sa Dakbayan sa Sugbo, naglangkob sa mga sakay sa duha ka sakyanan.
Ang mga sakay sa van paingon sa Toledo gimaneho ni Alyas Alberto , 42, gikan sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang upat ka pasahero niini pulos mga kawani sa Consolatrix College sa Toledo City, lakip ang tulo ka madre ug usa ka faculty member.
Ang mga madre ug magtutudlo anaa sa usa ka pribadong tambalanan sa Sugbo gumikan sa seryosong kadaot sa ilang kalawasan, lakip na ang mga fracture.
Ang taxi gikan sa Pinamungajan paingon sa Sugbo ug dunay sakay nga pito ka pasahero. Ang mga pasahero pulos taga Brgy. Lamac, Pinamungajan ug gidala sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC).
Sa imbestigasyon sa traffic police sa Naga, nasuta nga ang Ogre’s Taxi, gimaneho ni Alyas Christopher , 44, ang hinungdan sa disgrasya.
Gisugat sa taxi ang van nga gikan sa laing direksyon.
Sumala sa imbestigador nga si Police Staff Sgt. Ariel Conde, ang taxi kalit nga nilihay sa usa ka nagyungyong nga kawayan nga anaa sa dalan.
Apan nasobrahan sa paglubag sa manobela si Alyas Christopher hinungdan nga nikalit kini og kawat sa pikas nga karsada ug nibangga sa gikasugat nga van. Tungod sa kakusog sa impact, nagusbat ang duha ka sakyanan ug nangaangol ang mga sakay.
Ang drayber sa taxi nga si Alyas Christopher gikustodiya sa Naga City Police Station ug gipasakaan og kasong Reckless Imprudence Resulting in Multiple Physical Injuries and Damage to Property niadtong Martes sa hapon.
Ang Naga City Police Station, uban sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), dali nga niresponde sa tawag gikan sa usa ka concerned citizen sa maong insidente. / GPL. AYB