13-anyos nalatayan sa trailer, naangol

Nalatayan sa ligid sa trak ang usa ka 13-anyos nga estudyante sa MC Briones Street sa Barangay Looc, Siyudad sa Mandaue niadtong gabii sa Agusto 27, 2025.
Base sa rekord sa kapulisan, ang aksidente nahitabo alas 8:55 sa gabii, duol sa Microdata Systems and Management, lugar nga naila nga busy sa mga sakyanan ug mga pedestrian sa mga oras sa gabii.
Ang sakyanan nga nalambigit mao ang usa ka puti nga Hino truck tractor head nga may plate number GAW 5601 ug trailer plate number GUK 188 nga gimaneho ni Dominador Quilaton Oacan, 60, minyo, ug taga Upper Carreta, Cebu City.
Ang biktima giila nga si James M. Cueva Edchon, Grade 8, nagpuyo sa Barangay Bakilid, Mandaue City.
Base sa imbestigasyon, ang biktima nisuway paglabang sa dalan apan naigo ug nalatayan sa trak nga padulong sa norte.
Ang aksidente niresulta sa grabeng mga samad sa lawas sa biktima ug gidala sa Mandaue City District Hospital. / ABC