13 anyos nga anak ‘sex slave’ sa papa

Usa ka 13 anyos nga anak nga babaye gihimo’ng ‘sex slave’ sa iyang 33 anyos nga amahan ug wala na nakaantos, nisumbong siya sa iyang inahan.

Si Police Staff Master Sgt. Girlee Echaluce sa Women and Children Protection Desk (WCPD) sa Liloan Municipal Police Station ubos sa kamanduan sa ilang hepe Police Maj. Eric Gingonyon, nagkanayon nga ang biktima nakasumbong sa iyang inahan sa alas 6 sa gabii sa Dominggo, Marso 24, 2024.

Matod sa bata, ang pag-abuso sa iyang amahan mahitabo kon wala sa ilang balay ang iyang inahan. Ang bata giubanan sa iyang inahan sa pagsumbong sa kapulisan sa Liloan nga nilusad dayon sa ilang hot pursuit hinungdan nga nasikop ang suspek sa pagka alas 6 sa gabii sa samang adlaw.

Ang amahan gibalhug na sa bilanggoan sa Liloan police samtang giandam sa kapulisan ang kasong statutory rape in relation sa Republic Act 7610 kun Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. / DVG