13-anyos nga lalaki nadasmagan patay sa 14-anyos nga drayber

Patay ang usa ka 13-anyos nga batang lalaki nga padung unta mamahaw human nadasmagan sa usa ka sakyanan nga gidrayban usab sa usa ka 14-anyos nga menor de edad, Sabado sa buntag, Oktubre 31, 2026, sa Barangay Aliguay, lungsod sa Maribojoc, probinsya sa Bohol.
Nakadawat ang Maribojoc Municipal Police Station og tawag sa telepono gikan sa Maribojoc Emergency Response Unit (MERU) nga nagpahibawo bahin sa nahitabong aksidente sa maong dapit.
Sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan, nasuta nga ang sakyanan nga usa ka Kia Bongo nga adunay plate number KAO 1638 gikan sa lungsod sa Antequera ug padulong unta sa Dakbayan sa Tagbilaran.
Apan pag-abot sa Barangay Aliguay, giingong nakatulog ang 14-anyos nga drayber nga residente sa Barangay Dampas, Tagbilaran City. Gumikan niini, napunggitan ang 13-anyos nga biktima, samtang kini milabang sa karsada aron unta mamahaw.
Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang biktima ug nahagba sa sementadong karsada. Nilahos pa ang sakyanan sa unahan ug mibangga sa koral sa panimalay ni Roel Rebayla ug duha ka nag-parking nga motorsiklo.
Gidali sa pagdala sa mga personnel sa MERU ang biktima sa Maribojoc Community Hospital, apan gideklarang dead on arrival ni Dr. Adrian Galorio.
Samtang gidala sa Maribojoc Municipal Police Station ang 14-anyos nga drayber ug gitugyan ngadto sa Women and Children Protection Desk (WCPD) alang sa tukmang intervention tungod sa iyang pagka-menor de edad. / AYB