Nagduda ang mga kabanay ug mga residente sa Barangay Kabalaasnan, Lungsod sa Dumanjug nga gibitad sa ukoy ang 13-anyos nga batang lalaki nga tinun-an sa Grade 8 human ni matagak sa sapa ug nalumos niadtong Sabado, Nobiyembre 21, 2026.
Ang biktima nga si Relan Decinan, tinun-an sa Juancho and Placida Padayao National High School.
Usa sa mga ni-rescue sa biktima nga nahinabi sa DyHP RMN Cebu nga dili na bag-o sa ilang lugar ang estorya nga dunay dili ingon nato nga nagpuyo sa lim-aw sa tubig sa sapa.
Gawas sa ukoy, adunay nibutyag nga mga karaan na nga molupyo sa dapit nga duna matod pay dako nga kugita nga nagpuyo sa dakong lungag sa ilawom sa lim-aw.
Si Regilo Dinglasa nga nahinabi sa DyHP, nibutyag nga dunay langob ilawom sa tubig nga didto nipasok ang biktima nga 13 anyos.
Matod niya nga unang nisawom ang iyang kumpare ug iya ning gisundan sa pagsawom apan naglisod matod pa kini kay kusog kaayo ang sulog sa ilawom sa tubig.
Iyang nagunitan ang kamot sa iyang kumpare gani hapit siya maanod sa ilawom ug maayo na lang kay iya ning nabunlot hangtod nga nakuha ang biktima ug nilutaw na kini.
Ang mga residente sa dapit nibutyag sab nga human makabsan sa kinabuhi ang 13 anyos, nakadungog sila og daw nagdisko sa sapa ug dinhi nitumaw ang ilang pagduda nga taw-an ang maong dapit.
Duha na matod pa ka kinabuhi ang nakalas sa maong lugar ug ang unang nalumos giingong gibitad og dako nga kugita.
Ang amahan nga si Rizalito nibutyag nga nasayod na sila nga dunay nagpuyo nga di ingon nato sa maong sapa nga maoy hinungdan nga gidid-an gyud niya ang iyang mga anak nga dili maligo.
Apan ang maong estorya sigon ni Rizalito dili nila makompirmar tungod kay wala man sila makakita ug igo lang kini nila nadungog sa mga katigulangan sa maong lugar.
Ang kapulisan sa Lungsod sa Dumanjug padayon sa ilang imbestigasyon apan di sila motuo nga dunay ukoy. / AYB